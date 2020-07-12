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СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"

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21:18   12 Июля 2020
Политика

СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"

СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"

Журналисты обнародовали видеозапись полета передового российского штурмовика Су-25СМ3. Изначальные версии летательных аппаратов были признаны самыми живучими и активно воюющими в российской армии.

Самолеты "Грачи" получили свое прозвище в Афганистане. Впервые их подняли в небо во время боевых действий между Грузией и Южной Осетией в 2008 году. Также Су-25 совершили рекордное количество полетов в небе над Сирийской Арабской Республикой.

После применения аппаратов в ходе двух боевых конфликтов появилась модернизированная версия Су-25СМ3. Старый штурмовик был усовершенствован новой электронной системой, навигационными комплексами и специальными системами для полетов в ночное время суток. Теперь этот самолет называется "Суперграч", пишет телеканал "Звезда".

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Автор: Илья Романович
#армия #самолет #су-25 #штурмовик #Суперграч

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