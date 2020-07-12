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21:09   12 Июля 2020
Армия

Белорусские военные испытали модернизированную противотанковую ракету 9М114МБ

Белорусские военные испытали модернизированную противотанковую ракету 9М114МБ

Видеозапись проведенных в Белоруссии испытаний новой противотанковой ракеты появилась в интернете. Соответствующий ролик на своем канале в YouTube обнародовал белорусский телеканал "ВоенТВ".

Издание "Военное обозрение" отмечает, что испытания модернизированной противотанковой ракеты 9М114МБ проводились на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Эта ракета используется для стрельбы с комплекса 9K113, которым оснащен вертолет Ми-24, с боевых машин 9П149 и 9П133.

Отмечается, что в результате модернизации удалось уменьшить вес ракеты. Кроме того, была увеличена дальность ее полета, а также изменен блок управления.

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Автор: Кристина Мокроусова
#видео #белоруссия #испытания

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