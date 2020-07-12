Музей "Битва за оружие Великой Победы" открылся в Белгородской области

Музей "Битва за оружие Великой Победы", посвященный подвигу тружеников тыла, был открыт на месте величайшего танкового сражения под Прохоровкой в Белгородской области.

В музее собраны более 2000 экспонатов, среди которых личные вещи, а также награды ученых и конструкторов. Также будут открыты интерактивные залы, где посетители смогут окунуться в события военных лет, сообщает сайт "Звезда".

Кроме того, в заповеднике "Прохоровское поле" прошли памятные мероприятия в честь 77-летия легендарного сражения. Для присутствующих в этот день ветеранов играл Центральный военный оркестр Минобороны, а "Русские витязи" продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над Прохоровкой.

Битва под Прохоровкой навсегда вошла в историю: 12 июля 1943 года 800 советских танков столкнулись лоб в лоб с 400 немецкими боевыми машинами. В тот день советские солдаты понесли большие потери, но все же выстояли и не дали врагу пройти к Курску.