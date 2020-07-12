Маломуж предрек Украине экономические потери из-за пленок разговора Байдена и Порошенко

Записи вероятного разговора между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-лидером Украины Петром Порошенко оказались в публичном доступе. На их опасность для страны указал бывший руководитель Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.

Он заметил, что публикация этих сведений непосредственно связана с гостайной. Использование записей бесед Байдена и Порошенко окажет негативное влияние на ряд сфер Украины, пишет "ПолитНавигатор". Речь идет об экономическом направлении, безопасности страны, политическом климате.

По мнению разведчика, последствия для Киева неизбежны, независимо от исхода выборов в США. Так как ранее распространились записи переговоров действующих глав двух стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.