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 Маломуж рассказал о последствиях «слитого» разговора Порошенко и Байдена

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20:59   12 Июля 2020
Политика

Маломуж предрек Украине экономические потери из-за пленок разговора Байдена и Порошенко

Маломуж предрек Украине экономические потери из-за пленок разговора Байдена и Порошенко

Записи вероятного разговора между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-лидером Украины Петром Порошенко оказались в публичном доступе. На их опасность для страны указал бывший руководитель Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.

Он заметил, что публикация этих сведений непосредственно связана с гостайной. Использование записей бесед Байдена и Порошенко окажет негативное влияние на ряд сфер Украины, пишет "ПолитНавигатор". Речь идет об экономическом направлении, безопасности страны, политическом климате.

По мнению разведчика, последствия для Киева неизбежны, независимо от исхода выборов в США. Так как ранее распространились записи переговоров действующих глав двух стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Автор: Василий Пименов
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