Информационный центр оперативного штаба опубликовал данные о текущей ситуации с пандемией коронавируса. Свыше 7,5 тысячи российских военнослужащих вылечились от COVID-19.

Общая численность выздоровевших от коронавирусной инфекции в Вооруженных силах РФ достигла 7561 человека. Оперштаб продолжает фиксировать актуальные данные о действующей эпидемиологической ситуации в России.

За все время проведено свыше 22,9 миллиона тестов. Выздоровели свыше 500 тысяч человек.

Информационный центр оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России опубликовал актуальные данные на сайте стопкоронавирус.рф. Врачи напоминают о необходимости соблюдать эпидемиологические предписания и использовать средства индивидуальной защиты.