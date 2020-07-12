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20:42   12 Июля 2020
Общество

Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Информационный центр оперативного штаба опубликовал данные о текущей ситуации с пандемией коронавируса. Свыше 7,5 тысячи российских военнослужащих вылечились от COVID-19.

Общая численность выздоровевших от коронавирусной инфекции в Вооруженных силах РФ достигла 7561 человека. Оперштаб продолжает фиксировать актуальные данные о действующей эпидемиологической ситуации в России.

За все время проведено свыше 22,9 миллиона тестов. Выздоровели свыше 500 тысяч человек.

Информационный центр оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России опубликовал актуальные данные на сайте стопкоронавирус.рф. Врачи напоминают о необходимости соблюдать эпидемиологические предписания и использовать средства индивидуальной защиты.

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Автор: Борис Нестеров
#военные #пандемия #коронавирус #вылечились

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