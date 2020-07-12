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20:40   12 Июля 2020
Политика

Германия выступила против вхождения Турции в ЕС из-за собора Святой Софии

Германия выступила против вхождения Турции в ЕС из-за собора Святой Софии

Депутат немецкого бундестага Флориан Хан от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) настаивает на прекращении переговоров с Турцией по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет издание Bild.

Политик возмущен решением турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать христианский собор Святой Софии, имевший статус музея, мечетью. Хан уверен, что такое неоднозначное решение Анкары является "провокацией общей европейской культуры". Он назвал данный шаг Эрдогана актом "продолжающегося отмежевания Турции" от Европы.

На этой неделе Государственный совет Турции единогласно объявил незаконным и отменил решение правительства от 1934 года, которое присваивало собору Святой Софии статус музея, тем самым превратив его в мечеть.

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Автор: Яна Либерман
#германия #турция #собор святой софии

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