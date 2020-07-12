Аналитики дали оценку возможности проведения новой деноминации в России

Жители России стали активнее использовать наличные деньги, что может быть одним из следствий девальвации валюты. Возможность подобного явления и последующей деноминации рубля оценили экономисты.

Общий объем наличной денежной массы на руках у россиян к началу лета достиг 11,2 трлн рублей, что демонстрирует повышенный интерес граждан к банкнотам. Активность потребителя в этом секторе может усугубить финансовую обстановку и усилить процесс девальвации, поэтому власти вводят дополнительные механизмы контроля за финансовыми операциями свыше 600 тыс. рублей. Аналитик Александр Разуваев не исключает, что еще одним способом исключить финансовые махинации может стать деноминация, обсуждение вопроса состоялось в программа "Сухой остаток" на Царьград ТВ.

Сегодня деноминация будет негативным фактором, уверен эксперт Василий Коновалов. Экономика находится под влиянием пандемии коронавируса, деятельность потребителя руководствуется отложенным спросом. В таких условиях процесс деноминации не решит возможные проблемы, а лишь станет катализатором нового витка девальвационного процесса.