Маломуж рассказал о последствиях «слитого» разговора Порошенко и Байдена

Скандал со «слитой» в интернет записью телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим тогда вице-президентом США Джо Байденом приведет к негативным последствиям для Украины, как в политическом, так и в экономическом плане.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Politeka» высказал бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, который подчеркнул, что сам факт рассекречивания записи телефонных переговоров бывшего главы государства с высокопоставленным американским политиком является нарушением государственной тайны.

«С другой стороны, вопрос их использования – насколько это подорвет политические, экономические интересы и сферу безопасности Украины в политическом и юридическом смысле», — добавил Маломуж.

Если на предстоящих президентских выборах в США выиграет оппонент действующего главы Белого дома Дональда Трампа – Джо Байден, отметил бывший разведчик, у Украины будет очень много проблем.

«Потому что, опубликовали тут, следовательно, дали возможность опубликовать эту информацию, передавали эту информацию и далее не только исследовали, но и опубликовывали посланникам от одного из кандидатов президента США», — подчеркнул Маломуж.

Попавшие в общий доступ данные, по его словам, уже были озвучены в книге, в фильмах и в идущей в США избирательной кампании, то есть они были опубликованы для того, чтобы отдельные сильные игроки в Вашингтоне, Киеве и Москве достигли своих геополитических целей.

«Украина не просто втянулась в факт утечки, но мы втянулись в модель, которая даст негативные последствия в целом для страны и действующему руководству государства», — подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

По его мнению, кто бы ни выиграл предстоящие президентские выборы в США, Вашингтон лишь формально, из-за России, продолжит курс на поддержку Киева, но фактически Украина не получит никакой выгоды

«Мы сегодня не можем говорить о том, что Трамп или Байден наилучший исход выборов в США, потому что для Украины не будет политической выгоды от Трампа или от Байдена. Так случилось, что я контактирую и с командой Трампа и даже с сыном Трампа, и с командой Байдена. Мы не чувствуем паритета для Украины по поводу этих событий», — рассказал эксперт.

По его словам, обе команды – и Трампа и Байдена – говорят о негативе из-за слитых записей разговоров нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и экс-президента Порошенко с Джо Байденом, поэтому, кто бы не победил, Киев не извлечет из этого никакой выгоды.