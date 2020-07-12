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20:03   12 Июля 2020
Политика

Жириновский предложил президенту Турции переименовать Стамбул в Константинополь

Жириновский предложил президенту Турции переименовать Стамбул в Константинополь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне присвоения собору Святой Софии статуса мечети призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переименовать Стамбул в Константинополь.

Государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. После этого Эрдоган подписал указ о передаче здания под руководство Управления по делам религии и о присвоении ему статуса мечети, пишет "Комсомольская правда".

"Надо сохранить, чтобы это был православный храм. Эрдоган не должен идти на поводу у мракобесов, которые заставляют его изменить статус", — прокомментировал ситуацию Жириновский.

Политик предложил переименовать Стамбул в Константинополь и использовать в Турции русский язык. Жириновский отметил, что основным доходом Анкары являются туристы из РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #жириновский #собор святой софии

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