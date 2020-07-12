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19:47   12 Июля 2020
Общество

Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

Экологический туризм в Российской Федерации может стать драйвером развития для экономики ряда регионов, заметил посол доброй воли ООН и член Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Благодаря развитию экотуризма Россия в состоянии выйти в мировые лидеры по числу иностранных путешественников и объему получаемой выручки. Также направление может стать драйвером для развития субъектов государства. Фетисов сообщил об этом во время совещания "О перспективах развития экологического туризма в Оренбургской области".

"Учитывая, как развивается мировой тренд, наши возможности безграничны. Российская Федерация, обладающая самой большой территорией, самым большим ресурсом, может стать мировым лидером в этом направлении", — отметил Фетисов.

Общемировая выручка от экологического туризма составляет 250 млрд долларов, заметил министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров в ходе выступления на совещании. Российская Федерация занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий. Вторую и третью позиции занимают США и Австралия, сообщил чиновник.

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Автор: Илья Романович
#россия #фетисов #экотуризм

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