Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

Экологический туризм в Российской Федерации может стать драйвером развития для экономики ряда регионов, заметил посол доброй воли ООН и член Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Благодаря развитию экотуризма Россия в состоянии выйти в мировые лидеры по числу иностранных путешественников и объему получаемой выручки. Также направление может стать драйвером для развития субъектов государства. Фетисов сообщил об этом во время совещания "О перспективах развития экологического туризма в Оренбургской области".

"Учитывая, как развивается мировой тренд, наши возможности безграничны. Российская Федерация, обладающая самой большой территорией, самым большим ресурсом, может стать мировым лидером в этом направлении", — отметил Фетисов.

Общемировая выручка от экологического туризма составляет 250 млрд долларов, заметил министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров в ходе выступления на совещании. Российская Федерация занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий. Вторую и третью позиции занимают США и Австралия, сообщил чиновник.