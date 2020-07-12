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19:39   12 Июля 2020
Экономика

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Россия занимает выжидательную позицию на рынке золота, временно приостановив закупки драгоценного металла для внутренних резервов. Стратегия Москвы может быть очень перспективной, считают эксперты американской компании компании VanEck.

Стоимость тройской унции золота на мировых торгах уже выросла до рекордных значений, поведение инвесторов оказалось нетипичным для пандемии коронавируса. Однако драгоценные металлы давно признаны особым активом, который начинает дорожать именно в кризисных ситуациях. Аналитики обратили особое внимание на позицию России, которая несколько лет занимала лидирующие позиции по покупке золота.

В данный момент Москва приняла решение остановить закупки и занять выжидательную позицию, отметили в компании VanEck, ее аналитический материал разбирает "ПолитРоссия".

Россия уже выигрывает от ажиотажа на рынке драгметаллов, увеличивая свои активы за счет накоплений. Она сможет вернуться к активной покупке золота после того, как цена тройской унции вновь снизится до приемлемых значений.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #аналитика #золото #коронавирус

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