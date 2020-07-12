Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

 Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки
Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

 Подоляк назвал Сенцова иллюстрацией внутреннего украинского характера

Подоляк назвал Сенцова иллюстрацией внутреннего украинского характера
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

Фетисов заявил о необходимости развития экологического туризма в России

 Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки
Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

 Подоляк назвал Сенцова иллюстрацией внутреннего украинского характера

Подоляк назвал Сенцова иллюстрацией внутреннего украинского характера
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
19:36   12 Июля 2020
Армия

МиГ-31 признан американскими экспертами лучшим охотником ВКС России

МиГ-31 признан американскими экспертами лучшим охотником ВКС России

Американский журнал Military Watch назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31, более известный на Западе как Foxhunter, лучшим охотником Воздушно-космических сил РФ.

МиГ-31 снова проявил себя в действии над Японским морем, поднявшись в воздух вместе с Су-35 на перехват американского самолета-разведчика RC-135. Отмечается, что США рассматривают Японию в качестве основного плацдарма Североатлантического альянса для демонстрации мощи Китаю и Дальнему Востоку. Именно поэтому в таком стратегически важном регионе бдительно дежурят лучшие самолеты России.

МиГ-31 американские эксперты оценивают как самый тяжелый и быстрый современный самолет-перехватчик в мире. Помимо способности атаковать корабли и низколетящие спутники, самолет может поражать цели гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Обнаруживать цели истребителю помогает фазированная антенная решетка, которую в МиГ-31 применили на 10 лет раньше, чем у американцев.

В Military Watch подчеркивают, что самолет широко востребован не только в РФ, но и за рубежом. МиГ-31 прошел отличную боевую подготовку на Ближнем Востоке, и в данный момент находится в серийном производстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#вкс рф #миг-31 #Су-52

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...