МиГ-31 признан американскими экспертами лучшим охотником ВКС России

Американский журнал Military Watch назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31, более известный на Западе как Foxhunter, лучшим охотником Воздушно-космических сил РФ.

МиГ-31 снова проявил себя в действии над Японским морем, поднявшись в воздух вместе с Су-35 на перехват американского самолета-разведчика RC-135. Отмечается, что США рассматривают Японию в качестве основного плацдарма Североатлантического альянса для демонстрации мощи Китаю и Дальнему Востоку. Именно поэтому в таком стратегически важном регионе бдительно дежурят лучшие самолеты России.

МиГ-31 американские эксперты оценивают как самый тяжелый и быстрый современный самолет-перехватчик в мире. Помимо способности атаковать корабли и низколетящие спутники, самолет может поражать цели гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Обнаруживать цели истребителю помогает фазированная антенная решетка, которую в МиГ-31 применили на 10 лет раньше, чем у американцев.

В Military Watch подчеркивают, что самолет широко востребован не только в РФ, но и за рубежом. МиГ-31 прошел отличную боевую подготовку на Ближнем Востоке, и в данный момент находится в серийном производстве.