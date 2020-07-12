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19:35   12 Июля 2020
Армия

The National Interest рассказало врагам США, как при помощи туалетов победить американцев

The National Interest рассказало врагам США, как при помощи туалетов победить американцев

Страны, недолюбливающие американцев, могут легко и просто нейтрализовать авианосцы США без единого выстрела. Необычный способ борьбы с морскими судами назвало издание The National Interest. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.

Недавно стало известно, что американские моряки столкнулись с большой сложностью при походе в туалет. Им приходится пользоваться душем, раковинами, а порой и бутылками, чтобы удовлетворить естественную потребность. Женщинам в этой ситуации еще хуже.

Журналисты с иронией заметили, что остановить авианосец США достаточно просто — нужно вывести из строя несколько туалетов и дождаться хаосе на корабле. Почему бы Москве не воспользоваться подобным трюком, задаются вопросом американские журналисты, приводит издание "ПолитРоссия" перевод эксклюзивной статьи.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #туалет #авианосец сша

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