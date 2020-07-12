The National Interest рассказало врагам США, как при помощи туалетов победить американцев

Страны, недолюбливающие американцев, могут легко и просто нейтрализовать авианосцы США без единого выстрела. Необычный способ борьбы с морскими судами назвало издание The National Interest. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.

Недавно стало известно, что американские моряки столкнулись с большой сложностью при походе в туалет. Им приходится пользоваться душем, раковинами, а порой и бутылками, чтобы удовлетворить естественную потребность. Женщинам в этой ситуации еще хуже.

Журналисты с иронией заметили, что остановить авианосец США достаточно просто — нужно вывести из строя несколько туалетов и дождаться хаосе на корабле. Почему бы Москве не воспользоваться подобным трюком, задаются вопросом американские журналисты, приводит издание "ПолитРоссия" перевод эксклюзивной статьи.