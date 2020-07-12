Подоляк назвал Сенцова иллюстрацией внутреннего украинского характера

Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму и получивший от Киева 25 млн гривен на съемки новой кинокартины, является откровенным приспособленцем. Такое мнение выразил советник президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк на своей странице в Facebook заметил, что Сенцов выступает в качестве иллюстрации того, как способен проявляться внутренний характер граждан Украины. Речь идет о так называемом хуторском приспособленчестве, пишет ФАН. Это сопровождается жесткой неблагодарностью.

По словам Подоляка, режиссеру не следовало выделять средства на фильм, так как этот человек не перспективен — как с творческой, так и с политической точки зрения.