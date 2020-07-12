Пушков назвал американцев умственно отсталыми за попытки очернить личность Колумба

Американцы на протяжении десятилетий очерняют личность мореплавателя Христофора Колумба за распространение на континенте рабства, расизма и беззакония. Ситуацию прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков.

По словам сенатора, современный всплеск негатива по отношению к испанскому мореплавателю на территории Соединенных Штатов готовился уже давно. Подобное поведение является проявлением "редкого примитивизма".

"Университетское образование не спасает их от идиотизма", — заявил Алексей Пушков.

Политик подчеркнул, что идейный посыл требует проявления эмоционального сопровождения, а не умственного. Пытаться опозорить деятеля XV века могут только умственно отсталые люди, пишет "ПолитРоссия".