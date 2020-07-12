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18:34   12 Июля 2020
Политика

Пушков назвал американцев умственно отсталыми за попытки очернить личность Колумба

Пушков назвал американцев умственно отсталыми за попытки очернить личность Колумба

Американцы на протяжении десятилетий очерняют личность мореплавателя Христофора Колумба за распространение на континенте рабства, расизма и беззакония. Ситуацию прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков.

По словам сенатора, современный всплеск негатива по отношению к испанскому мореплавателю на территории Соединенных Штатов готовился уже давно. Подобное поведение является проявлением "редкого примитивизма".

"Университетское образование не спасает их от идиотизма", — заявил Алексей Пушков.

Политик подчеркнул, что идейный посыл требует проявления эмоционального сопровождения, а не умственного. Пытаться опозорить деятеля XV века могут только умственно отсталые люди, пишет "ПолитРоссия".

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Автор: Яна Либерман
#сша #пушков #колумб

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