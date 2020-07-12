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18:14   12 Июля 2020
Экономика

Оппозиция возложила на Зеленского вину в бедственном положении Украины

Оппозиция возложила на Зеленского вину в бедственном положении Украины

Президент Владимир Зеленский и его министры ответственны за бедственное положение украинской экономики и превращение государства в "кормушку" для кредиторов. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" призвала главу государства уйти в отставку.

Представители оппозиционной партии уверены, что Зеленский продолжил политический курс Петра Порошенко, направленный на разграбление Украины и подрыв ее экономики. Команда президента может "окончательно опустошить" страну, если кабмин вместе с главой государства не уйдут в отставку. Заявление фракции публикует ТАСС.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" обвиняет Зеленского в продолжении разрушительной кредитной политика, которая сделала Киев должником иностранных сил. Требования МВФ оппозиционеры называют антинародными, в то время как Зеленского они характеризуют в качестве руководителя колониальной администрации, обслуживающего интересы зарубежных займодателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #мвф #кризис на украине #зеленский

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