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17:59   12 Июля 2020
Экономика

Цифровые валюты угрожают стабильности мировой банковской системы

Цифровые валюты угрожают стабильности мировой банковской системы

Введение цифровых валют взамен привычных купюр может стать началом реформирования всей мировой финансовой системы. При этом изменения могут оказаться опасными для простых банков, считает экономист Валентин Катасонов.

Большая часть мировых центробанков в прошлом году изучала возможность запуска цифровых национальных валют, которые могут ускорить финансовые операции и построить полностью безналичную систему рыночного взаимодействия. О намерении запустить реформирование системы заявляли в Швеции, США и Китае. Однако подобные финансовые эксперименты могут иметь последствия.

Национальные регуляторы занимаются эмиссией средств, в то время как посредником между нацбанком и потребителем становятся коммерческие организации. В условиях цифровой валюты потребность в медиаторе финансовых операций пропадает, что может вызвать серьезные волнения, сообщает "Красная весна" со ссылкой на материал Катасонова. Кроме того, возникает вопрос анонимности платежей, который может обеспечить банкнота.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #банки #цифровые валюты #эмиссия денег

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