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18:19   12 Июля 2020
Весь мир

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Страх США перед российскими проектами «Посейдон и «Буревестник» и их желание эти проекты закрыть совершенно объяснимы, потому, что у американцев нет и не предвидится средств борьбы с ними. Такое мнение в беседе с Baitnews высказал директор музея войск Противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов.

«Если американцы решат применить какие-то свои новейшие средства, такие как ракеты средней или меньшей дальности, которые они собираются размещать вдоль российских границ, чтобы сократить подлетное время до нескольких минут и нанести внезапный удар по России, они будут знать, что наши новейшие средства «Буревестник» и «Посейдон» нанесут в автоматическом режиме такой ущерб США, что эта страна просто перестанет существовать», — подчеркнул Кнутов.

Также эксперт прокомментировал недавнюю статью в американском журнале Forbes, где выдвигалась версия, что якобы испытания одной из новейших российских ракет стали причиной повышения радиационного фона в Швеции.

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов напомнил, как американский стратегический бомбардировщик В-52 в свое время потерял в Гренландии атомную бомбу, которую так и не нашли.

«Сейчас началось таяние льдов, и вероятность того, что радиация идет от американской атомной бомбы гораздо больше, чем то, что это связано с какими-то нашими работами или испытаниями того же «Посейдона» или «Буревестника», — допустил директор музея.

Также он добавил, что США строили в Гренландии базу «Ледяной червь», которая снабжалась энергией за счет передвижного атомного реактора, от которого также остались ядерные отходы, и вероятно таяние льдов спровоцировало их утечку. Вполне естественно, отметил Кнутов, что американцев пугают доказавшие свою эффективность российские проекты.

«Если мы говорим о «Посейдоне», то глубина его передвижения составляет один километр, а скорость по разным данным около 200 км/ч. И самое главное – у России был еще проект «Витязь-Д», глубоководный аппарат, который опускался в Марианскую впадину. Спуск был успешным и управление происходило не по кабелю, а дистанционно», — рассказал эксперт.

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

То есть Россия уже доказала, что все имеющиеся, у нее наработки по проекту «Посейдон» - это реальность, а не фейк, подчеркнул он. А что касается «Буревестника», американцы не в первый раз пытаются обвинить Россию в повышении радиационного фона, предпочитая не упоминать о том, что причиной этого может быть их собственная деятельность в Гренландии, добавил эксперт.

«Страх американцев осознанный, и это радует. Может быть, они задумаются над тем, что надо не разрывать договоренности о ракетах средней и меньшей дальности, о противоракетной обороне и СНВ–3, а думать о том, как договариваться и делать наш мир более спокойным и предсказуемым, чтобы он мог развиваться на благо людей, а не для совершенствования систем уничтожения человечества», — отметил Кнутов. 

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Автор: Александр Люблинский
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