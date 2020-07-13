«Не хочу революции и взяток не беру». Как Фургал пришел к успеху

Пока губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дожидается в СИЗО суда по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей, «Политика сегодня» вспомнила его путь к успеху, собрав предвыборные цитаты народного избранника.

Путь на вершину политического Олимпа в регионе был тернист. В сентябре 2018 года, во втором туре губернаторских выборов, Фургал готовился взять реванш у представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта за поражение в 2013 году. Тогда представитель партии власти обошел кандидата от ЛДПР с разгромным соотношением голосов (63% против 19%). Спустя пять лет предпочтения граждан поменялись.

Перед генеральным сражением, по итогам которого лавры победителя достались уже не единороссу, Фургал встретил корреспондента «ПС» в демократичном виде: в джинсах и футболке. Подчеркнуто боевой и целеустремленный депутат Госдумы от ЛДПР двух созывов, казалось, черпал энергию из народной поддержи малой родины после возвращения из далекой Москвы.

«Мне поступают тысячи звонков. Тысячи людей звонят и говорят: "Пожалуйста, выиграйте эти выборы". Если я не буду это делать, как я буду смотреть им в глаза? И поэтому только победа», — чувствовал скорый успех будущий «народный губернатор».

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Победа оказалась убедительной. Шпорт, в аппарате которого Фургал успел поработать первым заместителем, начисто проиграл второй тур — 27% на 69% (явка составила 47%). Триумфатор предвидел итог.

«Даже ребенок в Хабаровском крае знает, что Шпорт не может выиграть эти выборы. Точнее он может, но его не хотят. Они за девять лет посадили край так. Что, люди не видят? Какой нормальный человек захочет, чтобы его обманывали дальше? Ну, остановитесь. Дайте людям проголосовать», — кипел Фургал незадолго до голосования.

В ответ на просьбу корреспондента перечислить требующие незамедлительного решения проблемы региона, Фургал упомянул потерянную веру в справедливость, невостребованные таланты местных жителей в местном управлении и, конечно, коррупцию.

«Не воруй сам и никто не будет [воровать] в твоей команде. Если я не беру взяток сам, и брать не буду. То никто не будет брать возле меня <…> Прекрасно знаю, как жить в этой жизни. Не взял ни одной взятки, работая на таких должностях. Я знаю, что не брал и они [избиратели] это знают», — обнадеживал кандидат.

При всем разочаровании большинства жителей Дальнего Востока в прежних губернаторах, сравнение Хабаровского края с Приморьем Фургал находил неэтичным. Тем временем в соседнем регионе разворачивалась драма для последователей ленинских заветов, с которыми ЛДПР не по пути.

Во втором туре губернаторских выборов кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко уступил внезапно вырвавшемуся вперед единороссу Андрею Тарасенко (49,02 % против 48,56 %). Итоги выборов региональный избирком отменил, выявив многочисленные фальсификации. Ищенко безрезультатно оспаривал решение в суде и грозил властям несанкционированными митингами.

Фургал примерял амплуа компромиссного политика. Он настаивал на создании коалиционного правительства, допускал, что в его команде найдется место для Шпорта, чтобы «не будоражить народ», и давал понять, что не допустит социальных потрясений на своей малой родине: