Сирийские наемники отказываются покидать казармы в Айн-Заре из-за кожного заболевания

Американская журналистка Линдси Снелл в своем Twitter аккаунте заявила о том, что сирийские боевики из "Дивизии Аль-Хамза" заразились кожным заболеванием из-за грязной воды в Айн-Заре, после чего их арестовали силы сдерживания RADA.

TFSA: at a camp in Ain Zara, Hamza men contracted a nasty skin disorder from contaminated water. This, lack of payment, and general ill treatment sparked a protest, with 100+ militants refusing to leave their dorm. When 5 of them went out for supplies, al-Radda arrested them. — Lindsey Snell (@LindseySnell) July 11, 2020

Американская журналистка заявила, что факт заражения, а также отсутствие выплат и жестокое обращение с террористами спровоцировали волну протестов среди них, порядка 100 боевиков отказались покидать казармы. Пятеро из них попытались выйти в магазин за покупками, но силы сдерживания RADA их арестовали.

Подобные действия сирийских наемников в Ливии происходит уже не первый раз. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявляла, что вербовщики рассказывали, как будто бы сражаться им предстоит с агентами из Ирана и России, а сами террористы будут защищать граждан Ливии, но все оказалось иначе, пишет ФАН.