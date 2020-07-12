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17:27   12 Июля 2020
Политика

Сирийские наемники отказываются покидать казармы в Айн-Заре из-за кожного заболевания

Сирийские наемники отказываются покидать казармы в Айн-Заре из-за кожного заболевания

Американская журналистка Линдси Снелл в своем Twitter аккаунте заявила о том, что сирийские боевики из "Дивизии Аль-Хамза" заразились кожным заболеванием из-за грязной воды в Айн-Заре, после чего их арестовали силы сдерживания RADA.

Американская журналистка заявила, что факт заражения, а также отсутствие выплат и жестокое обращение с террористами спровоцировали волну протестов среди них, порядка 100 боевиков отказались покидать казармы. Пятеро из них попытались выйти в магазин за покупками, но силы сдерживания RADA их арестовали.

Подобные действия сирийских наемников в Ливии происходит уже не первый раз. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявляла, что вербовщики рассказывали, как будто бы сражаться им предстоит с агентами из Ирана и России, а сами террористы будут защищать граждан Ливии, но все оказалось иначе, пишет ФАН.

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Автор: Илья Романович
#rada #Сирийские наемники #SOHR

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