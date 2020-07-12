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17:23   12 Июля 2020
Политика

Внутрипартийный раскол мог послужить исключению Скачковой из свердловского "Яблока"

Внутрипартийный раскол мог послужить исключению Скачковой из свердловского "Яблока"

Внутренние проблемы свердловского отделения партии "Яблоко" обозначились исключением из партии бывшего зампредседателя отделения Ирины Скачковой.

Причиной исключения из партии Скачковой, по ее же мнению, стала ее публикация о сообщении члена партии Сергея Рябкова в социальной сети. Она отметила его публикацию с бюллетенем для голосования по поправкам к Конституции.

Как отмечается в материале издания "ПолитЭксперт", исключение Скачковой в свердловском "Яблоке" объясняют нанесением вреда партии путем распространения недостоверной информации.

Большинство политиков, включая бывших членов партии, сходятся во мнении, что решение по исключению из партии члена, который пробыл в ее составе 20 лет, основано на внутреннем кризисе, вызванном борьбой за власть.

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Автор: Борис Нестеров
#яблоко #свердловск #скачкова

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