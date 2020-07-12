Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

Экономическое давление некоторых государств является следствием нежелания мириться с возможной конкуренцией. Президент Владимир Путин уверен, что у России есть возможности для экономического роста даже в условиях санкций.

Ряд государств активно использует экономические механизмы для противостояния своим конкурентам, в том числе облагая их санкциями и вводя невыгодные тарифы. Таким образом страны хотят сохранить лидерство и замедлить развития других игроков, которые становятся для них опасными конкурентами. Президент уверен, что противостояние будет продолжаться, но на Россию это кардинальным образом не повлияет.

Россия имеет большой потенциал для внутреннего развития, рассказал Путин в эфире телеканала "Россия-1". Он также отметил важность индивидуальности государственного пути развития и подчеркнул, что странам не следует навязывать определенный экономический стереотип.