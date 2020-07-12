Вертолеты Ми-8 и Ми-26 ЦВО доставили военных экологического взвода на Ямал

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 Центрального военного округа (ЦВО) перевезли военнослужащих экологического взвода из Челябинской области на полуостров Ямал для проведения очистки территории. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Минобороны России.

По информации оборонительного ведомства, военнослужащим экологического взвода предстоит убрать 676 тонн мусора на территории в четыре гектара на мысе Марре-Сале. Для выполнения задач привлечены 32 военных и 23 единицы специально техники. Работы продлятся до октября текущего года.

Всего экипажи Ми-8 и Ми-26 произвели около 60 вылетов по доставке военных экологического взвода, а также специального оборудования на мыс Мааре-Сале полуострова Ямал. Вес техники составляет около 300 тонн. Кроме этого, воздушные машины доставили в регион спецобразование для спрессовывания металлических бочек и два модуля для будущего стационара научного центра изучения Арктики, сказано на сайте ведомства.