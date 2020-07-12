Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

 Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы

Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы
Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

 Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

 Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы

Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы
Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

 Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
16:42   12 Июля 2020
Армия

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 ЦВО доставили военных экологического взвода на Ямал

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 ЦВО доставили военных экологического взвода на Ямал

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 Центрального военного округа (ЦВО) перевезли военнослужащих экологического взвода из Челябинской области на полуостров Ямал для проведения очистки территории. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Минобороны России.

По информации оборонительного ведомства, военнослужащим экологического взвода предстоит убрать 676 тонн мусора на территории в четыре гектара на мысе Марре-Сале. Для выполнения задач привлечены 32 военных и 23 единицы специально техники. Работы продлятся до октября текущего года.

Всего экипажи Ми-8 и Ми-26 произвели около 60 вылетов по доставке военных экологического взвода, а также специального оборудования на мыс Мааре-Сале полуострова Ямал. Вес техники составляет около 300 тонн. Кроме этого, воздушные машины доставили в регион спецобразование для спрессовывания металлических бочек и два модуля для будущего стационара научного центра изучения Арктики, сказано на сайте ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ямал #минобороны #экологический взвод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...