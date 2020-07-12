Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Боестолкновения развернулись на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, с обеих сторон имеются потери. Отмечается, что 12 июля армянские военные нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района границы между двумя странами. Силы Армении подвергли обстрелу из артиллерийских установок позиции азербайджанцев. В настоящее время в этом направлении продолжаются бои.