Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

 Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы

Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы
Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

 Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

 Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы

Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы
Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

Путин: некоторые страны не желают мириться с появлением конкурентов

 Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
16:41   12 Июля 2020
Политика

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о боестолкновениях на границе с Арменией

Боестолкновения развернулись на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. 

По данным оборонного ведомства, с обеих сторон имеются потери. Отмечается, что 12 июля армянские военные нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района границы между двумя странами. Силы Армении подвергли обстрелу из артиллерийских установок позиции азербайджанцев. В настоящее время в этом направлении продолжаются бои.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #столкновения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...