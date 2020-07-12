Соловьев оценил идею Киева показывать в Москве фильмы на украинском языке

В Киеве напрасно взывают к авторитету украинского режиссера Александра Довженко, обсуждая идею показывать России украинские фильмы на языке создателей.

Об этом заявил российских журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя Федеральному агентству новостей (ФАН) недавние слова украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня о желании Киева возродить величие своего кинематографа и показывать в Москве кинофильмы на украинском языке с русскими субтитрами.

Напомним, ранее Креминь, в интервью признанному в России иноагентом «Радио Свобода» заявил, что одной из важнейших задач Киева является организация показов украинских кинокартин на языке создателей в России.

«Я думаю, что это одна из наших задач. Посмотрите на нашу классику — ее очень хорошо знают в мире и в России в том числе, например, [режиссера Александра] Довженко и «Тени забытых предков» — подчеркнул уполномоченный по защите украинского языка.

По его мнению, у Киева в этом направлении есть «большие перспективы», так как в стране действуют программы по квотированию, то есть государство выделяет средства «агентам кинематографии».

Владимир Соловьев допустил, что, если украинские кинематографисты действительно создадут талантливую картину, она вполне может получить популярность в России, но на данный момент, по словам журналиста, россияне проявляют интерес лишь к видеороликам, на которых киевские политики говорят по-украински с русскими субтитрами.

«Они пользуются большой популярностью, потому что такой концентрации злобы и глупости в единицу времени сложно найти. Иногда это вызывает защитную реакцию в виде смеха», — добавил Соловьев.

При этом телеведущий удивился словам украинского чиновника о режиссере Александре Довженко.

«При чем тут они и этот режиссер? Довженко Александр Петрович является лауреатом Ленинских и двух Сталинских премий. Конечно, они могут придумать все, что угодно, но он никогда не был борцом с режимом. Тогда, по логике борьбы с декоммунизацией, они должны забыть такого человека, — подчеркнул он. — Мало того, следует напомнить, что он снял для них такие страшные фильмы, как «Мичурин» и «Щорс». Как они с этим будут мириться?»

Сейчас, по словам Соловьева, украинский кинематограф находится в таком состоянии, который можно описать фразой: «А есть что оценивать?». У Киева, напомнил он, есть режиссер Олег Сенцов, работ которого там ждут с нетерпением.

«Как я понимаю, украинское государство выделило сейчас немалые деньги на очередной шедевр Сенцова, однако никто не видел предыдущий. Но это все пустяки», — отметил журналист.

При этом он подчеркнул, что действительно верит в украинский кинематограф, просто сомневается в том, что тот сможет расцвести на современной Украине.