Испытания вертолета Ка-52М с ракетой "Изделие 305" завершатся к октябрю 2022 года

Испытания новейших ракет "Изделие 305" в составе ударного вертолета Ка-52М могут пройти в Сирии в декабре 2020 года, поскольку российские воздушные машины отлично зарекомендовали себя в борьбе с террористами в САР, сообщается в воскресенье, 12 июля.

По информации СМИ, ударный вертолет Ка-52 — единственный в мире обладатель дальнобойных крылатых ракет. Отмечается, что на вооружении ВКС России ракеты появятся уже в нынешнем году. В настоящее время о ракете "Изделие 305" практически ничего неизвестно, но есть данные, что она способна поражать наземные и морские цели на дистанции до 100 километров.

Также сообщается, что российские конструкторы модернизировали и другие комплектующие вертолета Ка-52М. Новая версия воздушной машины имеет прицельно-навигационный комплекс, систему энергоснабжения и обнаружения цели. Летные испытания вертолета завершатся до сентября 2022 года.