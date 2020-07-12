Тобрук блокирует нефтедобычу из-за отсутствия реформ экономики в Ливии

Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари поддержал предложение Высшего совета шейхов о приостановке добычи нефти. Такое решение призвано решить проблему неравноправного распределения доходов от разработки месторождений.

По информации ФАН, ЛНА намерена оберегать месторождения от неравноправной добычи нефти до тех пор, пока власти не проведут экономические реформы и не обезопасят Центробанк от расхищения государственного бюджета в североафриканской стране.

Мисмари также предложил отправлять доходы от добычи нефти на банковский счет третьей страны. Такая мера позволит добиться распределения бюджета в равных долях. Между тем ЛНА не планирует возобновлять разработки месторождений, пока эти условия не будут приняты на уровне законодательства.