Дудчак: России не стоит ужесточать эпидемиологические меры по аналогии с ЕС

Власти стран Европы начинают ужесточать карантинные мероприятия в попытке не допустить новых случаев распространения коронавируса. России не следует повторять этот сценарий в интересах своих граждан и экономики, считает эксперт Александр Дудчак.

Европейские власти приняли решение ужесточать карантин после того, как появились сообщения о новых случаях распространения инфекции. Теперь жителям государств могут выписывать штрафы за нарушение социальной дистанции или выход на улицу без средств индивидуальной защиты. Новая вспышка коронавируса может быть следствием резкого снятия ограничений.

Российские власти пока не торопятся полностью снимать режим самоизоляции, предпочитая поэтапную отмену мер противодействия COVID-19. Обстановка начинает стабилизироваться, что демонстрирует выгодное отличие российского здравоохранения от европейского. России удалось сохранить достижения, которые были приобретены сферой еще во времена Советского Союза, рассказал ФБА "Экономика сегодня" политолог Александр Дудчак.

Эксперт полагает, что использовать опыт ЕС в текущей обстановке не следует. Куда важнее будет прислушиваться к отечественным специалистам и не забывать о правилах дистанцирования. Это позволит обеспечить безопасность общества без дополнительных последствий для экономики и граждан.