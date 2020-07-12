Великобритания потратит 890 млн долларов на укрепление границ со странами ЕС

Власти Великобритании намерены потратить почти 900 млн долларов на восстановление приграничной инфраструктуры. Им потребуется нанять не менее полутысячи пограничников в связи со скорым окончательным выходом из состава Евросоюза.

Окончательный выход Великобритании из состава Евросоюза будет означать завершение сотрудничества государств в рамках общего рынка и таможенного союза. Лондону потребуется восстановить работу пограничных постов и инвестировать средства в модернизацию работы своих портов. В том числе ему необходимы новое ПО и расширение штата таможни. Реализация проекта потребует выделить из государственного бюджета 705 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС.

Британским властям придется возобновить работу служб впервые за 47 лет. Подготовку к выходу из Евросоюза необходимо завершить до конца этого года — в 2020 году, несмотря на формальное завершение сотрудничества, Лондон продолжает действовать в рамках европейских норм.