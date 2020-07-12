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16:06   12 Июля 2020
Экономика

Великобритания потратит 890 млн долларов на укрепление границ со странами ЕС

Великобритания потратит 890 млн долларов на укрепление границ со странами ЕС

Власти Великобритании намерены потратить почти 900 млн долларов на восстановление приграничной инфраструктуры. Им потребуется нанять не менее полутысячи пограничников в связи со скорым окончательным выходом из состава Евросоюза.

Окончательный выход Великобритании из состава Евросоюза будет означать завершение сотрудничества государств в рамках общего рынка и таможенного союза. Лондону потребуется восстановить работу пограничных постов и инвестировать средства в модернизацию работы своих портов. В том числе ему необходимы новое ПО и расширение штата таможни. Реализация проекта потребует выделить из государственного бюджета 705 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС.

Британским властям придется возобновить работу служб впервые за 47 лет. Подготовку к выходу из Евросоюза необходимо завершить до конца этого года — в 2020 году, несмотря на формальное завершение сотрудничества, Лондон продолжает действовать в рамках европейских норм.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #великобритания #brexit #границы

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