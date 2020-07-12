Путин отметил важность проведения саммита "ядерной пятерки"

Много неопределенностей накопилось в международных делах, которые необходимо обсудить. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в разговоре об идее проведения саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Встреча ведущих стран мира и ядерных держав будет своевременной, полезной и востребованной для решения накопившихся вопросов, сообщил Путин в эфире телеканала "Россия-1". Глава российского государства поддержал идею проведения саммита. Необходимо обсудить проблему сохранения мира, укрепления глобальной безопасности, совместных усилиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, подчеркнул Путин. Все участники проявили заинтересованность во встрече, пишет РИА Новости. Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.