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15:50   12 Июля 2020
Политика

Путин отметил важность проведения саммита "ядерной пятерки"

Путин отметил важность проведения саммита "ядерной пятерки"

Много неопределенностей накопилось в международных делах, которые необходимо обсудить. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в разговоре об идее проведения саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Встреча ведущих стран мира и ядерных держав будет своевременной, полезной и востребованной для решения накопившихся вопросов, сообщил Путин в эфире телеканала "Россия-1". Глава российского государства поддержал идею проведения саммита. Необходимо обсудить проблему сохранения мира, укрепления глобальной безопасности, совместных усилиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, подчеркнул Путин. Все участники проявили заинтересованность во встрече, пишет РИА Новости. Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #саммит #важность

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