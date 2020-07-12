Манукян: Запад пытается воплотить украинский сценарий в Сербии

Запад пытается раскачать ситуацию вокруг Сербии и привлекает иностранных кураторов для дестабилизации обстановки. Беспорядки прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

По словам специалиста, сейчас на территории Сербии западные деятели пытаются сделать цветную революцию, как это было на Украине. Поэтому на территории государства присутствуют заграничные кураторы, которые контролируют происходящее.

Манукян подчеркнул, что подобным образом Запад стремится разобщить Россию и Сербию, чтобы "затащить" страну в Евросоюз. Однако сербы должны помнить ужасные бомбардировки в 1990-х годах. Власти страны сейчас могут воспользоваться российским опытом для устранения беспорядков, пишет Nation News.