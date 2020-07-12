Макаревич восхитился «русским чудом» в городках глубинки

Подписчики музыканта Андрея Макаревича не поверили его восторженным отзывам о красоте российской глубинки и приветливости местных жителей, предположив, что аккаунт лидера «Машины времени» просто взломали.

Ранее Макаревич на своей страничке в социальной сети Facebook назвал чудом чистые и ухоженные, отреставрированные провинциальные городки, где в прошлом он наблюдал вселенское пьянство, нищету и разруху.

По словам Макаревича, он решил свозить на машине свою супругу в Переславль-Залесский и Ростов Великий, чтобы показать ей русские красоты.

«Решил показать жене русские красоты (не все же ей меня по Эфиопиям водить). Сели в машину поехали в Ростов Великий и Переславль-Залесский, - написал музыкант на своей страничке. - Был я в этих местах в 1972 году - тогда мы обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство».

Однако сегодня, с удивлением пишет музыкант, от былой депрессии там не осталось и следа. Это чистые и ухоженные, отреставрированные городки, где «по смешным ценам» работают рестораны и гостиницы, жители приветливы, а также для посетителей открыты действующие монастыри, восхитился Макаревич, назвав такое положение дел «чудом».

При этом подписчики музыканта, который ранее не раз публично выступал с критикой и осуждением российской действительности, не поверили в искренность его восторгов:

«Похоже, новая еврейская жена Макара захватила его Фейсбук, и про поедание ежей мы больше ничего у него не прочитаем», — написал под его постом в Facebook подписчик Олег Требушенко.

«Наконец-то. Осталось прощения попросить у этого нищего и пьяного народа за словесный авторский понос», — добавил подписчик Сергей Ким.