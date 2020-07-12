Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари назвал пункты, по которым Тобрук намерен вести переговоры с мировым сообществом по нефтяным месторождениям в Ливии.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), в частности, представитель ЛНА рассказал об условиях для открытия нефтяных портов и месторождений. По его словам, армия Халифы Хафтара инициировала формирование специального счета в одной из стран, куда необходимо переводить деньги от нефтедобычи.

Кроме того, Мисмари отметил необходимость заручиться поддержкой мирового сообщества по вопросу получения этих денег исключительно гражданами Ливии, а не террористами. ЛНА, отметил он, выступает за проведение ревизии счетов ливийского Центрального банка в Триполи, чтобы выяснить, почему ранее доходы от ресурсов не шли в руки народу.