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14:39   12 Июля 2020
Политика

Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии

Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари назвал пункты, по которым Тобрук намерен вести переговоры с мировым сообществом по нефтяным месторождениям в Ливии.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), в частности, представитель ЛНА рассказал об условиях для открытия нефтяных портов и месторождений. По его словам, армия Халифы Хафтара инициировала формирование специального счета в одной из стран, куда необходимо переводить деньги от нефтедобычи.

Кроме того, Мисмари отметил необходимость заручиться поддержкой мирового сообщества по вопросу получения этих денег исключительно гражданами Ливии, а не террористами. ЛНА, отметил он, выступает за проведение ревизии счетов ливийского Центрального банка в Триполи, чтобы выяснить, почему ранее доходы от ресурсов не шли в руки народу.

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Автор: Илья Романович
#нефть #ливия #мисмари

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