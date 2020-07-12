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14:34   12 Июля 2020
Экономика

СМИ: страны ОПЕК+ могут смягчить условия нефтяной сделки

СМИ: страны ОПЕК+ могут смягчить условия нефтяной сделки

Страны-нефтеэкспортеры намерены рассмотреть варианты смягчений квот в интересах увеличения ежедневной добычи энергоресурсов. Об этом заявило американское издание Bloomberg, сославшееся на источники в организации.

Большинство стран формата ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, надеются увеличить объемы производства энергоресурсов и изменить ранее принятые организацией квоты. Саудиты предлагают увеличить ежедневную добычу на 2 млн баррелей. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться представителями государств на встрече 15 июля. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Одной из причин изменения условий исторической сделки может быть обстановка на рынке после пика распространения коронавируса. Потребители начинают восстанавливаться после экономической рецессии и увеличивают спрос на нефть. Эр-Рияд заинтересован в пересмотре сделки, так как его финансовое благополучие ухудшилось на фоне обвала нефтяных цен.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #торговля #энергетика #ОПЕК+

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