Черные реки, мазутные берега. Как ЧП в Норильске скажется на отношениях человека и природы

Ликвидация последствий экологической катастрофы федерального масштаба с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 может дорого обойтись «Норникелю». Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП в 148 миллиардов рублей, однако компания заявляет о неверной методике расчета причиненного воде и почве вреда.

Пока идут финансовые споры, «Политика сегодня» выяснила, что предпринимает большой бизнес и государство, чтобы исключить подобные катастрофы в будущем.

ЧП 29 мая — не первый случай, когда деятельность «Норникеля» оборачивается против природы. Ранее компании уже выдвигались обвинения в загрязнении лесов промышленным отходами. После беспрецедентной утечки дизтоплива представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин лично посещал ТЭЦ и даже пытался вывести образцы почвы и грунта для дальнейшего исследования, но сделать это ему не удалось.

Причинами катастрофы он называет нарушение нормативов и попытки экономить там, где во главе угла безопасность окружающей среды. Митрохин намерен потребовать от Генпрокуратуры дать оценку действиям «Норникеля», который, по мнению депутата, мог, но не стал вкладывать деньги в модернизацию оборудования.

«Достаточно посмотреть, как выглядят эти цистерны в других странах и сравнить с теми, что здесь стоят. Вы увидите, что это просто два разных века. Зарубежные аналоги — это 21 век, а вот эти ТЭЦ — это 20 век, и они примерно так и выглядят, будто не ремонтировались с прошлого века: обшарпанные, проржавевшие», — пояснил представитель «Яблока».

Вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров, курирующий в компании вопросы экологии, заверил «Политику сегодня» в том, что специалисты регулярно оценивают состояние цистерн и ремонтируют их, если возникает необходимость. На вопрос о том, когда будет снят режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов с 3 июня, Бугров назвать точную дату не взялся.

«Если потребуется, и в дальнейшем будет произведена серьезная работа по приведению в нормальное состояние грунта, который был вывезен с места загрязнения. Поэтому не могу сказать точного числа и сколько времени еще потребуется, но все постепенно к этому идет», — пообещал Бугров.

Сейчас ведутся работы по очистке воды и грунта от загрязнений, остаются и перемещаются ниже по течению боновые заграждения, берутся пробы, обрабатываются сорбентом отдельные очаги загрязнений на суше и воде.

По состоянию на 10 июля, специалисты собрали за сутки 15 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии в Норильске. С начала работ собрано 33502 кубометра, сообщил журналистам представитель оперштаба.

Ранее председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отчитался о взятии более 600 проб воды и грунта. Оценивая ущерб экологии, «Норникель» и власти Норильска подчеркивают, что все нормы не превышают предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Однако независимые эксперты и чиновники утверждают обратное. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на водных объектах норма превышена в десятки тысяч раз.

Представитель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов, комментируя спор чиновников и бизнеса, намекает, что компания пользуется преференциями во властных кругах:

«Информация, которую мы сейчас видим везде — это позиция «Норникеля». Даже надзорные органы смотрят с позиции предприятия».

Обратившись к зампреду правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей экологию, Виноградов не смог получить четкий ответ, почему компания отвергла помощь независимых экспертов, которые могли бы оценить ущерб на месте ЧП.

Эколог посетовал, что коллеги и журналисты, которые в момент прорыва цистерны находились на предприятии, сейчас не могут покинуть зону катастрофы. Их обязали соблюсти двухнедельный карантин. Сотрудники «Норникеля», находящиеся под защитой только масок и перчаток, могут передвигаться без ограничений. Двойные стандарты, по мнению собеседника «ПС», объясняются стремлением компании контролировать информацию о масштабах и последствиях ЧП.

По мнению Виноградова, Росприроднадзору следует проявить инициативу и пригласить экологов для независимой оценки уровня загрязнения воды и почвы:

«Было бы проще взять 5-10 значимых экологических организаций, пусть возьмут пробы, проверят и тогда мы увидим, будут расхождения в показателях или не будут».

Чтобы развеять недоверие к официальной информации вице-премьер Юрий Борисов поручил Ростехнадзору провести до конца 2020 года внеплановые проверки объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике в срок до 1 февраля. Глава государства Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2020 года обеспечить принятие закона для предотвращения аварий, подобной норильской. Президент также обязал Росприроднадзор до 1 сентября проверить состояние нефтехранилищ.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норникель») произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом. Емкость разрушилась из-за просадки бетонной площадки, в результате чего в окружающую среду утекло около 20 тысяч тонн (по данным Росприроднадзора) нефтепродуктов. Горючие попало в близлежащие ручьи и реки. По факту ЧП возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

Розлив топлива был объявлен ЧС федерального уровня. 16 июня завершилась активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте аварии. Специалисты продолжают работы по очистке малых водоемов.