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14:32   12 Июля 2020
Армия

Стариков считает, что "Шугалей-2" станет точкой в вопросе освобождения социологов

Стариков считает, что "Шугалей-2" станет точкой в вопросе освобождения социологов

Вторая часть нашумевшей российской киноленты "Шугалей" поможет вернуться домой похищенным террористами в Ливии социологам из РФ, считает общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.

Основой для отечественного фильма стала реальная история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены террористами в Ливии весной прошлого года. Ученых до сих пор незаконно удерживают, не предъявляя им никаких обвинений. Осенью этого года планируется премьера продолжения "Шугалея".

Первый фильм внес максимальную лепту в процесс возвращения россиян, тогда, как продолжение картины должно поставить точку в этой истории, заявил Стариков в беседе с "ПолитЭксперт". Он добавил, что ждет сиквел, так как ему понравился первый фильм.

"Я думаю, что вторая часть должна поставить точку в этой долгой эпопее и он наконец-то вернется на родину" — сказал публицист.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #фильм #Шугалей #суэйфан

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