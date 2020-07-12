Стариков считает, что "Шугалей-2" станет точкой в вопросе освобождения социологов

Вторая часть нашумевшей российской киноленты "Шугалей" поможет вернуться домой похищенным террористами в Ливии социологам из РФ, считает общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.

Основой для отечественного фильма стала реальная история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены террористами в Ливии весной прошлого года. Ученых до сих пор незаконно удерживают, не предъявляя им никаких обвинений. Осенью этого года планируется премьера продолжения "Шугалея".

Первый фильм внес максимальную лепту в процесс возвращения россиян, тогда, как продолжение картины должно поставить точку в этой истории, заявил Стариков в беседе с "ПолитЭксперт". Он добавил, что ждет сиквел, так как ему понравился первый фильм.