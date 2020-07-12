В Госдуме рассказали о порядке повышения пенсий работающим гражданам

Стоимость и количество пенсионных баллов должна вырасти в РФ, чтобы работающие пенсионеры не избегали официального трудоустройства, заявила Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Накануне Пенсионный фонд России (ПФР) проинформировал об индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года. Как уточнили в учреждении, размеры выплат будут увеличены с учетом накопленных пенсионных баллов. На данный момент стоимость одного пенсионного балла составляет 93 рубля.

Бессараб отмечает, что три балла (279 рублей) это катастрофически мало, и пенсионеры часто вынуждены переходить в теневую сферу занятости. Как следствие, бюджет недополучает страховые взносы, а пособия не индексируются, передает слова депутата ФАН.

Сейчас все чаще раздаются заявления о необходимости индексации пенсии работающим пенсионерам, однако пока этого не случилось, поэтому повышение с 1 августа будет произведено таким образом, добавила Бессараб.