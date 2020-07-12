Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин высказался о критике в свой адрес

Путин высказался о критике в свой адрес

 Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции
Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

 Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии

Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
Путин высказался о критике в свой адрес

Путин высказался о критике в свой адрес

 Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции
Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

 Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии

Мисмари поделился информацией о переговорах по нефтяным месторождениям в Ливии
Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

 Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза
14:16   12 Июля 2020
Политика

Путин не считает Крым причиной напряженности в отношениях Москвы и Киева

Путин не считает Крым причиной напряженности в отношениях Москвы и Киева

Испортившиеся отношения между Россией и Украиной, в принципе, с Крымом не связаны. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом президент подчеркнул, что в отношениях обеих стран рано или поздно "пена схлынет", передает РИА Новости.

Российский лидер также напомнил хронологию событий на Украине, произошедших в конце 2013 — начале 2014 годов.

Путин уточнил, что сперва на Украине произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды Москвы и Киева оказались диаметрально противоположными. Затем Крым вернулся в состав России, добавил президент РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...