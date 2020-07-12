Путин не считает Крым причиной напряженности в отношениях Москвы и Киева

Испортившиеся отношения между Россией и Украиной, в принципе, с Крымом не связаны. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом президент подчеркнул, что в отношениях обеих стран рано или поздно "пена схлынет", передает РИА Новости.

Российский лидер также напомнил хронологию событий на Украине, произошедших в конце 2013 — начале 2014 годов.

Путин уточнил, что сперва на Украине произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды Москвы и Киева оказались диаметрально противоположными. Затем Крым вернулся в состав России, добавил президент РФ.