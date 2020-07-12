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15:14   12 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович имел возможность силовым путем разогнать майдан в самом его начале, но побоялся последствий этого шага.

Такое мнение в интервью изданию «Комсомольская правда» высказал бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который по ложному обвинению в госизмене провел в украинском СИЗО более года.

«Он боялся последствий разгона протестующих. А возможность разогнать была. Я видел, как работали силовики в декабре 2013 года. За считанные часы без применения оружия просто своими телами спецназ выдавливал майдан», — рассказал журналист.

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

По его словам, во в украинском СИЗО он сидел с сотрудниками «Беркута», которые рассказывали, что технически очистить площадь Независимости от протестующих было возможно даже без применения оружия и спецсредств, так как до сцены, где выступали лидеры майдана было всего 20 метров.

«Но был день, когда госпожа (Виктория) Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США с 2011 по 2013 год) раздавала булки. Тогда она провела встречу с Януковичем. И президент спецназ отозвал с майдана», — рассказал Вышинский.

Также журналист высказал мнение, что Виктор Янукович вряд ли когда-нибудь сможет вернуться на Украину, где в отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, добавил журналист, часть украинских граждан считает бывшего президента врагом и согласна с возбужденным в отношении него уголовным делом, а другая часть обвиняет его в слабости и в том, что он не справился с возложенной на него ответственностью.

Вышинский рассказал, как Нуланд с булками выдавила спецназ Януковича с майдана

Несмотря на то, что многие украинцы недовольны изменениями, произошедшими в их жизни после майдана, отметил Кирилл Вышинский, все заслуги Виктора Януковича, как украинского политика и главы государства, в 2014 году «были помножены на ноль».

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Автор: Александр Люблинский
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