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Путин высказался о критике в свой адрес

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14:12   12 Июля 2020
Общество

Путин высказался о критике в свой адрес

Путин высказался о критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что считает обязанностью прислушиваться к критическим замечаниям в отношении себя. В то же время, отметил он, критика ради критики неинтересна.

Прислушиваться к критическим замечаниям в свой адрес считаю своей обязанностью, но критика ради критики — неинтересна, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что прислушивается к тем критическим замечаниям, которые содержат в себе какие-то предложения, к конструктивным высказываниям.

По мнению российского лидера, это полезно для того, чтобы знать всю палитру мнений, оценок и предложений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #критика #мнения

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