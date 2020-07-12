Путин высказался о критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что считает обязанностью прислушиваться к критическим замечаниям в отношении себя. В то же время, отметил он, критика ради критики неинтересна.

Прислушиваться к критическим замечаниям в свой адрес считаю своей обязанностью, но критика ради критики — неинтересна, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что прислушивается к тем критическим замечаниям, которые содержат в себе какие-то предложения, к конструктивным высказываниям.

По мнению российского лидера, это полезно для того, чтобы знать всю палитру мнений, оценок и предложений.