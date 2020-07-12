Спасатели Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря

Спасатели Тихоокеанского флота провели в акватории Японского моря учения по оказанию помощи тонущей подводной лодке. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба флота.

Как отмечает "Интерфакс", экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" прибыл в заданный для мероприятий район, где при помощи гидролокатора обнаружил предполагаемое место нахождения терпящей бедствие субмарины. Предварительно спасателями на глубине в 60 метров был исследован участок дна, где находился заранее размещенный макет одного из отсеков подлодки.

После обнаружения судна тихоокеанцы провели тренировку по вентиляции отсеков подлодки и спасению ее экипажа.