В ПФР рассказали о правилах получения доплат к пенсиям за детей-студентов

Российские пенсионеры имеют право на получение дополнительных ежемесячных выплат при наличии студентов на иждивении. Правила оформления заявки на участие в программе разъяснили представители ПФР по Волгоградской области.

Воспитание детей-студентов без постоянного заработка является основанием для получения ежемесячной доплаты к фиксированной части пенсии. Рассчитывать на поддержку могут пожилые россияне с иждивенцами не старше 23 лет. В ПФР отмечают, что фонд готов обеспечивать выплату средств на трех студентов.

Ежемесячная доплата составляет 1895,42 руб. на одного иждивенца, за трех детей можно получить 5686,25 руб., сообщает издание "Вечерний Волгоград". Ежегодно размер доплаты будет увеличиваться за счет индексации. Для получения средств пенсионеру необходимо подать документы в фонд, доказав отсутствие работы у получающего образование ребенка.