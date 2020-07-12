Цеков: "Шугалей-2" поможет быстрее освободить из ливийской тюрьмы российских социологов

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что фильм "Шугалей-2" поможет повлиять на скорейшее освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы в Ливии.

В Сети появился сайт, который посвящен продолжению фильма "Шугалей", он повествует о тяжелой судьбе россиян, заключенных на территории Ливии. Первая часть кинокартины привела к большому резонансу, авторы фильма добились своей цели и привлекли всеобщее внимание к данной проблеме.

Сергей Цеков считает, что данный фильм сыграет положительную роль и поможет освободить граждан России из заключения в Триполи. Эксперт отметил, что в первую очередь фильм направлен на граждан РФ, каждый должен знать, что происходит с их соотечественниками, и в каких отвратительных условиях она находится. После того как на телеэкранах появилась первая часть фильма "Шугалей", МИД РФ поставил на первое место дело пленных. Поэтому от второй части кинокартины ждут еще больших продвижений в этом вопросе, сообщает информационный портал "NewInform".