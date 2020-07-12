Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина постоянно настаивает на том, чтобы изменить минские договоренность, российская сторона не понимает, является ли это выходом Украины из соглашений.

Когда Пескова спросили, готова ли Россия к тому, что Украина выйдет из Минских соглашений, тот ответил, что подобные действия со стороны Украины не понравятся Берлину, Парижу и Москве. Если подобное произойдет, то все лишатся какой-либо базы по выстраиванию переговоров, и создать новый документ будет слишком сложно, заключил пресс-секретарь.