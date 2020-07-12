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Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

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13:25   12 Июля 2020
Общество

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Действия Турции о превращении собора Святой Софии в Стамбуле вызывают огорчение Ватикана. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск.

Таким образом понтифик отреагировал на законодательные акты Анкары, согласно которым названный собор сначала был лишен статуса музея. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о создании в здании собора Святой Софии мечети.

Первый намаз турецкие власти хотят организовать 24 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #мечеть #собор #папа римский #Святая София #Фрнациск

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