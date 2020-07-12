Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Джозеф Байден получил хорошую поддержку делегатов съезда Демократической партии в штате Луизиана. Об этом сообщает The New York Times.

Подсчет голосов еще не завершился, но уже сейчас можно говорить об уверенной победе бывшего вице-президента страны, которого поддержало 80% жителей Луизианы. Отказавшийся от участия в президентских выборах сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получает 5,5% голосов.

В результате первичных выборов будут распределены голоса 54 делегатов, которые на съезде Демократической партии в августе поддержат кандидата для участия в президентских выборах. Праймериз в этом штате должны были пройти 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса дату изменили.