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 Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане
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12:34   12 Июля 2020
Политика

Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Джозеф Байден получил хорошую поддержку делегатов съезда Демократической партии в штате Луизиана. Об этом сообщает The New York Times.

Подсчет голосов еще не завершился, но уже сейчас можно говорить об уверенной победе бывшего вице-президента страны, которого поддержало 80% жителей Луизианы. Отказавшийся от участия в президентских выборах сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получает 5,5% голосов.

В результате первичных выборов будут распределены голоса 54 делегатов, которые на съезде Демократической партии в августе поддержат кандидата для участия в президентских выборах. Праймериз в этом штате должны были пройти 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса дату изменили.

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Автор: Яна Либерман
#сша #байден #праймериз

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