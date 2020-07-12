Зеленая партия определилась с кандидатурой на пост президента США

Американская Зеленая партия выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал Хоуи Хоукинс.

О принятом решении политическая сила сообщила в Twitter. В посте сообщается, что кандидат стал победителем в президентской номинации Зеленой партии в 202 году.

Hawkins wins the 2020 Green Party presidential nomination ... https://t.co/QZ60joUeAr @HowieHawkins pic.twitter.com/wBipPZCMAU — Green Party US ???? (@GreenPartyUS) July 11, 2020

Сам Хоукинс поблагодарил партию за оказанное доверие, отметив, что его кампания посвящена десяткам миллионов американцев, которые не являются сторонниками партий миллионеров и миллиардеров (демократов и республиканцев). Он считает, что его поддержат те, кто не доверяет двум главным политическим силам.