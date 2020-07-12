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 Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

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12:30   12 Июля 2020
Политика

Зеленая партия определилась с кандидатурой на пост президента США

Зеленая партия определилась с кандидатурой на пост президента США

Американская Зеленая партия выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал Хоуи Хоукинс.

О принятом решении политическая сила сообщила в Twitter. В посте сообщается, что кандидат стал победителем в президентской номинации Зеленой партии в 202 году.

Сам Хоукинс поблагодарил партию за оказанное доверие, отметив, что его кампания посвящена десяткам миллионов американцев, которые не являются сторонниками партий миллионеров и миллиардеров (демократов и республиканцев). Он считает, что его поддержат те, кто не доверяет двум главным политическим силам.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #выборы #президент

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