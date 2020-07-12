Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Украину нельзя назвать независимым государством, так как в своих решениях руководство страны ориентируется на мнение американских политиков. Такое мнение в беседе с ФАН привел экс-депутат украинской Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя дискуссию об минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

В их актуальности ранее публично усомнился вице-премьер Украины Алексей Резников. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, потребовал от официального Киева дать оценку словам представителя украинского кабмина.

Как отметил Козак, если украинское руководство согласно с заявлениями Резникова, это означает развал нормандского формата переговоров и обнуление усилий, предпринятых руководством РФ, Германии и Франции ради установления мира в Донбассе.

Комментируя обращение Дмитрия Козака к украинским властям, Спиридон Килинкаров отметил, что оно адресовано всем членам «нормандской четверки», которые также взяли на себя ответственность за исполнение Минских договоренностей.

«Потому что абсолютно ясно, что господин Резников озвучивал позицию как раз высшего руководства страны, поскольку не выступает в качестве самостоятельного игрока в политике государства», — считает экс-депутат.

Если господин Резников высказал собственное мнение, то украинскому руководству стоит задуматься о том, чтобы найти ему замену, убежден собеседник агентства.

«И если она (официальная позиция Киева) отличается от той, что явил миру Резников, то этот человек должен быть немедленно освобожден от должности в украинском правительстве. В конце концов, власти страны должны пояснить, что это, черт подери, такое было, и дать, наконец, ответ, собираются они выполнять Минские соглашения или нет», — подчеркнул Килинкаров.

Он также напомнил, что война в Донбассе продолжается уже седьмой год, от нее все устали и пришло, наконец, время «принимать решения». Украина же, по мнению экс-депутата, пытается затянуть военный конфликт в регионе, надеясь, что он не позволит провести там какие-либо политические изменения. В этой ситуации ультимативное требование Козака к Киеву озвучить свою официальную позицию может поспособствовать тому, что переговоры сойдут с мертвой точки.

«Пришло время для ужесточения риторики в отношении желания или нежелания Украины реализовывать Минские соглашения. Но я уже сейчас могу точно сказать, что по крайней мере официально они из них не выйдут», — добавил Килинкаров.

В заключение беседы украинский эксперт отметил, что резкие смены дискурса Киева можно объяснить их реакцией на внешние раздражители, в частности на предстоящие президентские выборы в США.

«Очень многое зависит от того, какую позицию займет будущий хозяин Белого дома в Вашингтоне. Если будет Дональд Трамп — это одно дело, и совсем другое — если Джозеф Байден. От себя скажу, что Киев ориентируется скорее на демократов: действующего президента Украина порядком раздражает, особенно после всех этих скандалов с телефонными разговорами», — считает бывший депутат.

По его мнению, на Украине много высокопоставленных агентов влияния, с помощью которых до Киева доносят требования американских демократов.