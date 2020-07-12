Налог для американских IT-компаний стал ответом Франции на монополизм США

Введение Францией цифрового налога для IT-компаний из США стало дополнением к политическим разногласиям между Европой и Америкой и ответом на монополистическую политику Вашингтона, считают опрошенные RT эксперты.

Управление торгового представителя США ранее сообщило о решении ввести дополнительные пошлины на французские товары в ответ на введение Парижем налога для американских IT-компаний, работающих во Франции. Власти США сочли требования Франции дискриминационными, а американский президент Дональд Трамп даже назвал инициативу его французского коллеги Эммануэля Макрона "глупым поступком".

Однако противоречия между Парижем и Вашингтоном не ограничиваются торговым спором, считают эксперты. По их мнению, Европа устала от ультимативной тактики США в целом ряде областей.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ситуация, когда работающие за рубежом американские IT-компании платят налоги только у себя дома, надоела многим странам. По его словам, о справедливости говорить здесь не приходится, так как США самостоятельно трактуют правила международной торговли в свою пользу.

США ведут торговые войны практически со всеми, пытаясь таким образом изменить платежный баланс в свою пользу, причем речь идет не только о товарной торговле, но и о других сферах, рассказал RT замдиректора ИМЭО РАН Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что сейчас Европа вынуждена сталкиваться с американским монополизмом в целом ряде сфер. Поэтому ситуация с цифровым налогом и введением США пошлин на французские товары стала лишь очередным эпизодом разлада между Европой и Америкой.