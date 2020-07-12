Мишустин одобрил план трансформации сферы корпоративного управления

Программа изменений в российском деловом климате была разработана в соответствии с пожеланиями предпринимателей. "Дорожную карту" для реализации проекта утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стратегия модернизации корпоративного сектора учитывает необходимость введения упрощенных схем управления и создания новых механизмов оценки деятельности. К концу текущего года должны быть подготовлены и приняты первые нормативно-правовые акты, которые обеспечат трансформацию отрасли. В том числе, необходимо обеспечить упрощение процессов реорганизации хозяйств, пишет РИА Новости.

Корпоративное законодательство должно стать более удобным и гибким для бизнеса. Планируется ввести новые условия для работы резидентов специальных административных регионов и ввести "реабилитационное" банкротство, которое может быть полезно фирмам с высокой вероятностью восстановления деятельности.