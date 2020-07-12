Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

 Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

 Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане
Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

 Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом
Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

Папа Римский заявил, что огорчен присвоением статуса мечети собору Святой Софии в Турции

 Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

Скончался главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

Песков: создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет крайне сложно

 Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане

Демократы поддержали Байдена на праймериз в Луизиане
Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

Пушков: нападки Прибалтики на RT уничтожают авторитет Евросоюза

 Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом
12:25   12 Июля 2020
Экономика

Мишустин одобрил план трансформации сферы корпоративного управления

Мишустин одобрил план трансформации сферы корпоративного управления

Программа изменений в российском деловом климате была разработана в соответствии с пожеланиями предпринимателей. "Дорожную карту" для реализации проекта утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стратегия модернизации корпоративного сектора учитывает необходимость введения упрощенных схем управления и создания новых механизмов оценки деятельности. К концу текущего года должны быть подготовлены и приняты первые нормативно-правовые акты, которые обеспечат трансформацию отрасли. В том числе, необходимо обеспечить упрощение процессов реорганизации хозяйств, пишет РИА Новости.

Корпоративное законодательство должно стать более удобным и гибким для бизнеса. Планируется ввести новые условия для работы резидентов специальных административных регионов и ввести "реабилитационное" банкротство, которое может быть полезно фирмам с высокой вероятностью восстановления деятельности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #бизнес #мишустин #поддержка предпринимательства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...